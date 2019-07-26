日本担心俄总理视察“争议岛屿” 称将对两国关系产生恶劣影响

日本共同社7月25日报道称，多名俄罗斯政府消息人士透露，俄罗斯总理梅德韦杰夫拟于今年8月前往南千岛群岛(日本称“北方四岛”)中的伊图鲁普岛(日方称“择捉岛”)视察。消息一出，便引发日本的强烈担忧。日本时事通讯社评论称，如果梅德韦杰夫访问择捉岛，将对日俄关系产生恶劣影响。

据俄新社25日报道，俄罗斯总理新闻秘书奥列格·奥西波夫表示，俄罗斯方面不会就梅德韦杰夫即将访问南千岛群岛的消息发表评论。“俄罗斯联邦政府总理可以随时访问他认为合适的属于我们国家的任何地区。”

俄政府人士透露，梅德韦杰夫计划在伊图鲁普岛视察水产品加工厂和温泉设施，还将确认道路等基础设施建设情况。另外，梅德韦杰夫还设想出席施科坦岛(日本称“色丹岛”)新建成的水产品加工厂开工仪式，但相关安排仍在协调商议中。梅德韦杰夫在2010年11月作为俄罗斯总统首次前往库纳施尔岛(日本称“国后岛”)。2012年7月，梅德韦杰夫以俄总理的身份再赴库纳施尔岛，并于2015年8月登上伊图鲁普岛。

日本共同社25日评论称，梅德韦杰夫此访旨在彰显俄罗斯对相关岛屿的有效控制。力争解决北方四岛领土问题的日本首相安倍晋三在2016年日俄首脑会谈中提议开展经济合作。日本方面开始展现妥协姿态以来，俄罗斯总理和国防部长等一直对前往这些岛屿保持克制。如果梅德韦杰夫此次前往，必将对日俄两国政府计划在相关岛屿实施的共同经济活动等谈判产生影响。

今年6月20日，在一年一度的“与普京总统直播连线”节目中，普京表示，尽管日本提出领土要求，俄罗斯不会在南千岛群岛降下国旗。（吴焰 刘军国）

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