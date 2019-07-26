中国人权研究会发表文章揭批“美式人权”虚伪本质

新华社北京7月26日电（记者黄小希、黄玥）中国人权研究会26日发表《美国根深蒂固的种族歧视问题凸显“美式人权”的虚伪》一文，揭露美国长期存在的种族歧视问题及其反映的“美式人权”的严重虚伪性，并指出美国种族问题难解。

文章说，种族是美国重要的社会类别区分。美国的种族歧视事实上就是欧洲裔白人对所有其他少数种族的歧视。

文章指出，美国种族歧视体现在现实生活的方方面面，其中特别突出地表现在执法司法领域、经济领域、社会领域，并以大量事实做了介绍说明。

在执法司法领域，最为引人关注的是警察滥用职权枪杀非洲裔事件频繁发生。警察在面对不同种族时所采取的差异性应对方式体现了执法中的双重标准。

在经济领域，少数种族在就业市场中处于不利地位，面临薪酬歧视，贫困状况严重，社会保障堪忧。

在社会生活中，少数种族在教育机构遭受普遍的歧视与欺凌；工商业机构歧视少数种族事件频发；工作场所中的种族歧视和种族隔离现象明显。

文章还介绍了印第安人等原住民、穆斯林群体、移民群体遭受的种族歧视。

文章指出，美国种族歧视问题造成了严重的社会后果，它导致种族关系持续恶化，仇恨犯罪不断增加，社会撕裂日益严重。

文章认为，美国种族问题难解。种族歧视深深植根于美国的历史与现实之中。这对少数种族权利和地位的平等实现构成了结构性的障碍，也成为美国社会撕裂的深层原因。2016年以来，美国的白人至上主义呈现回潮之势。

文章强调，美国自诩为“人权卫士”，却无意亦无力解决本国存在的严重种族歧视问题，暴露了其制度性结构性缺陷，凸显了“美式人权”的虚伪本质。美国种族关系的现状受制于其国内的政治架构、历史传统和意识形态，不在这些方面进行改革，就无法改变美国种族关系和种族歧视的恶性循环，少数族裔人权保障也就无从谈起。

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