德国商业景气指数跌至过去6年多新低

新华社柏林7月25日电（记者朱晟）德国伊弗经济研究所25日公布数据显示，7月份德国商业景气指数连续第四个月下降，经季节调整后，从6月份的97.5点降至95.7点，为2013年4月以来最低水平。

数据显示，当月德国商业景气指数各项指标中，制造业指数、服务业指数和贸易指数均出现显著下滑，仅建筑业指数微升。

伊弗经济研究所所长克莱门斯·菲斯特表示，德国企业对行业经营状况满意度降低，对今后发展悲观情绪不断上升。

伊弗商业景气指数被认为是德国经济发展的风向标，对观察德国经济形势具有重要参考价值。

此前，多家德国经济研究所下调了2019年德国经济增长预期。今年一季度，德国国内生产总值环比仅增长0.4%。2018年下半年开始，德国经济下行压力明显增大。

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