法国“飞人”未能成功飞越英吉利海峡

新华社巴黎7月25日电（记者唐霁 徐永春）法国“飞人”扎帕塔25日驾驶自己发明的飞行器未能成功飞越英吉利海峡。此次飞行因该飞行器得到法国军方资助而备受关注。

在前不久举行的法国国庆节阅兵式上，扎帕塔驾驶飞行器进行了飞行表演，因此被誉为“飞人”。他计划用20分钟飞越英吉利海峡，航程约35公里。

据法国媒体报道，25日上午，扎帕塔从法国桑加特海滩起飞，在水面上方15至20米处以每小时140公里的速度飞行，在途中加油时不慎落水，飞行器电子部件损坏，宣告飞行失败。扎帕塔向媒体表示，他没有受伤，计划尽快再次试飞。

扎帕塔今年40岁，是喷气滑雪欧洲和世界双料冠军。他发明的这种飞行器由煤油驱动，配备5个小型涡轮喷气发动机，垂直起飞后最高可加速到每小时190公里，续航时间约10分钟。

据媒体报道，扎帕塔2018年获得法国军方130万欧元（约合993万元人民币）的拨款资助。

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