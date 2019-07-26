被乌克兰扣留的俄油轮船员获释

新华社基辅7月25日电（记者陈俊锋）据乌克兰媒体25日报道，被乌国家安全局扣留的俄罗斯油轮上的船员已于当天被释放。

乌克兰网络媒体“国家”援引乌国家安全局的消息说，尽管这些俄罗斯船员已经获释，但他们作为证人还可能被乌司法机关随时传唤，接受调查。俄油轮目前仍被扣留在乌南部敖德萨州的伊兹梅尔港。

俄联邦人权代表塔季扬娜·莫斯卡利科娃25日在社交媒体上说，被扣油轮上的10名俄罗斯船员已从乌克兰启程返回俄罗斯。莫斯卡利科娃说，乌克兰议会人权代表柳德米拉·杰尼索娃在电话中告诉她，俄罗斯船员已进入摩尔多瓦，将从那里飞往俄罗斯。

塔斯社当天早些时候援引俄联邦人权代表新闻处的消息报道说，被扣俄油轮上的船员未被逮捕，他们将乘大巴前往摩尔多瓦，并从那里回国。

乌克兰国家安全局25日宣布，该局协同乌军事检察院在伊兹梅尔港扣留一艘俄罗斯油轮。乌方说，该油轮曾在去年11月刻赤海峡事件中参与阻挡乌海军舰船航行并协助俄边防军扣留乌方舰船和人员。

2018年11月25日，俄乌在刻赤海峡爆发冲突。俄罗斯边防军扣留3艘乌克兰海军船只以及船上22名乌军人和两名乌安全局工作人员。双方对此事件各执一词，说法不一。（参与记者：刘洋）

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