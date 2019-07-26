沙特与科威特磋商恢复中立区产油 欲抑制油价安抚美国

科威特官方媒体报道，沙特阿拉伯与科威特正在商议恢复两国“中立区”的原油生产。双方如果谈妥协议，有望抑制国际原油价格。

【有望复产】

科威特通讯社24日援引一名科威特政府发言人的话报道，沙特能源部门官员正在访问科威特，主要是“继续磋商在两国中立区合作恢复原油生产事宜”。

这名官员说，两国需要先谈妥一系列条件，然后才能在中立区恢复原油生产。

沙特与科威特均为石油输出国组织（欧佩克）成员，石油和天然气储量相当丰富。上世纪20年代，两国就陆地边界未决地带达成协议，同意在这片面积为5770平方公里的“中立区”共享丰富的石油资源。

四年多前，沙特和科威特叫停中立区两块油田的原油生产，分别是沃夫拉油田和海夫吉油田。这两块油田原先日均产油合计50万桶，占全球总量的0.5%。

沙特能源、工业和矿产资源大臣哈立德·法利赫今年2月释放信号，说有望与科威特谈妥恢复中立区原油生产的条件。

【闹过纠纷】

近来，美国多次施压欧佩克，尤其是向作为美国盟友的欧佩克头号产油国沙特施压，希望这些国家增产原油，从而抑制国际油价。

欧佩克和俄罗斯等多个非欧佩克产油国2016年底达成原油减产协议，以推升原油价格。减产协议多次延长。本月1日，欧佩克决定将协议再延长9个月至2020年3月底。

一些分析师认为，欧佩克以及沙特需要找到某种方法，减产的同时不激怒美国。这可能导致沙特等盟国最终减产幅度小于预期或者对落实减产“打马虎眼”。

当前，沙特和科威特寻求恢复中立区产油，显然意在安抚美国。

路透社报道，沙特和科威特共同经营中立区油田，各持50%份额。其中，美国雪佛龙公司代表沙特方面与科威特海湾石油公司共同经营沃夫拉油田；沙特阿美公司与科威特海湾石油公司共同经营海夫吉油田。

过去10年，沙特和科威特就中立区产油事宜闹过纠纷。例如，沙特没有与科威特商议便决定将雪佛龙公司的代理权延期至2039年，招致科威特方面不满。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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