英国新内阁“大换血”约翰逊重申“脱欧”决心

英国执政党保守党党首鲍里斯·约翰逊24日正式就任首相，当晚公布新内阁高级别阁僚名单。大约20名特雷莎·梅时期的高级别阁僚遭解职或主动请辞，空位大多由就脱离欧洲联盟事宜持强硬立场的人士填补。

杰里米·亨特是约翰逊在党首决选阶段的竞争对手，24日拒绝转岗后宣布辞任外交大臣。前“脱欧”事务大臣多米尼克·拉布接替亨特，同时获得首席大臣任命。

【“彻底”改组】

英国媒体先前披露的新内阁人选大多就位。2017年因私会以色列高级别官员而被迫辞职的前国际开发大臣普丽蒂·帕特尔出任内政大臣，赛义德·贾维德则从内政大臣转任财政大臣。另外两名少数族裔人士阿洛克·夏尔马和里希·苏纳克分别出任国际开发大臣和财政部首席秘书。

英国广播公司报道，包括约翰逊在内的31名高级别阁僚中，8人是女性，略低于先前3名首相任期内女性阁僚的人数比例。

除帕特尔以外，前财政部首席秘书伊丽莎白·特拉斯出任国际贸易大臣；特雷莎·维利尔斯出任环境大臣；前教育大臣妮基·摩根出任文化大臣；前议会下院领袖安德烈娅·利德索姆出任商务大臣；安伯·拉德留任就业与养老金大臣；纳塔莉·埃文斯留任议会上院领袖；前就业与养老金大臣埃丝特·麦克维伊出任分管住房事务的国务大臣。

“脱欧”事务大臣斯蒂芬·巴克利、卫生大臣马特·汉考克和总检察长杰弗里·考克斯等4名男性阁僚留任现职。

前财政大臣菲利普·哈蒙德、前国防大臣彭妮·莫当特、前国际贸易大臣利亚姆·福克斯、前商务大臣格雷格·克拉克、前司法大臣戴维·高克和前内阁办公厅大臣戴维·利丁顿等多人主动请辞或遭解职，成为保守党籍普通下院议员。

一天内如此“彻底”的人事变动让离任苏格兰事务大臣戴维·芒德尔笑言，议会下院后排席位恐怕不够用。

英国广播公司首席政治新闻记者薇姬·扬认为，这说明约翰逊无意在保守党各派别之间“构筑桥梁”，反而最关心“集合团队”，实现他所需要的结果。

【坚决“脱欧”】

约翰逊24日发表首相就职演说，重申将引领英国今年10月31日如期“脱欧”，说那些认定“脱欧”即“末日和灾难”的人都错了。

与之相应，约翰逊把多名强硬“脱欧”派人士带入新政府或赋予高位。除外交大臣拉布和内政大臣帕特尔以外，“疑欧”派议员领袖雅各布·里斯－莫格出任议会下院领袖。议会下院领袖一般负责向下院提议供审议的政府事务。2016年英国“为脱欧投票”活动的“主脑”、颇具争议的多米尼克·卡明斯则出任政府顾问。

按照法新社的说法，前环境大臣迈克尔·戈夫以“兰开斯特公爵郡大臣”、即不管大臣身份留在新内阁中，可能介入英国与欧盟的“脱欧”谈判，同时筹备英国“无协议脱欧”。

此外，约翰逊把亲友等不少坚定支持者留在身边。他的长期盟友本·华莱士“挤掉”在党内口碑不俗的莫当特，出任国防大臣；弟弟乔获任分管商业事务的国务大臣；两个多月前因泄密遭解职的前国防大臣加文·威廉姆森得以回归，出任教育大臣。

罗伯特·詹里克、格兰特·沙普斯和奥利弗·道登作为“铁杆粉丝”，分别谋得住房大臣、交通大臣和财政部主计长职务。

法新社报道，欧洲理事会主席唐纳德·图斯克在约翰逊就任首相后说，期待与约翰逊“详细”面谈欧英合作。爱尔兰总理利奥·瓦拉德卡强调，新“脱欧”协议有望在数周或数月内谈妥的预想“根本不现实”。

距10月底“脱欧”期限不足百天，英国舆观调查公司24日发布最新民意调查结果，显示公众对约翰逊的支持率为31%。（海洋）（新华社专特稿）

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