阿布扎比国际金融中心推动中东地区“一带一路”产能与投融资合作

阿布扎比国际金融中心金融服务监管局首席执行官邓伟政

人民网北京7月25日电（瓦利德、实习生蒋婧）应国家主席习近平邀请，阿联酋阿布扎比王储穆罕默德7月21日至23日对中国进行国事访问。7月22日，在双方领导人的见证下，阿布扎比国际金融中心与中国国家发改委、中国光大集团、中核集团签署了合作备忘录。此外，阿布扎比国际金融中心还与金融壹账通、北京市地方金融监督管理局签署了合作备忘录。

24日下午，阿布扎比国际金融中心金融服务监管局首席执行官邓伟政向人民网记者介绍了此次新签署的合作备忘录内容及其里程碑式意义。

邓伟政说，自阿布扎比国际金融中心成立中国办公室至今，始终致力于加强中国与阿联酋的积极经济联系，支持两国之间的可持续合作。在共同发展面向未来的中阿全面战略伙伴关系框架下深化两国在机构、资本、金融、人才四个领域的合作，帮助优质的中国金融科技企业落地阿布扎比。

据邓伟政介绍，阿布扎比国际金融中心将与中国国家发改委共同鼓励并支持中国优势产能企业依托两国良好关系在阿联酋开展投资，鼓励并支持有条件的中国企业积极参与阿布扎比国际金融中心建设，打造辐射中东北非的“一带一路”投融资中心，更好服务于中阿两国重要机构和重大项目，落实两国间重大合作战略和倡议。

在与中国光大集团股份公司的合作中，阿布扎比国际金融中心将全力支持中国光大集团以阿布扎比为战略支点，在阿联酋及中东北非地区积极探索打造“一带一路”框架下“金融+产业+海外市场”的国家级和地区级产融合作模式，设立“一带一路”主题投资基金、开展重大项目投融资活动，为中阿两国及中东北非市场客户提供全方位优质产品和服务等。

阿布扎比国际金融中心还将全力支持中国核工业集团有限公司建立阿布扎比财资及投融资中心，展开面向全球的财资管理和投融资工作以及探索海外“产融”创新，布局全球资本市场。

在阿布扎比国际金融中心的支持下，壹账通金融科技有限公司将在阿布扎比设立基地，巩固和扩大壹账通及其相关实体在中东和北非地区以及“一带一路”沿线的金融服务和金融科技业务，构建金融科技生态系统以及跨境支付和交易生态系统。

根据与北京市地方金融监督管理局的合作备忘录，双方将加强和促进金融市场监管合作，并积极推动阿布扎比与北京的领先金融机构在投资管理、财富管理、金融科技、可持续金融（绿色金融）领域的深度合作，引领中东国际金融机构进入中国市场并落地北京，以及促进北京企业科技创新和高端产能输出阿布扎比，深度参与阿布扎比的高端基础设施升级和建设。

邓伟政向人民网阐述了阿布扎比国际金融中心的愿景，即打造一个辐射中东北非的“一带一路”投资融资中心，服务中阿两国重要机构和重大项目；建设一个辐射中东北非地区的人民币离岸中心，助力人民币国际化，促进两国经济金融合作。

当记者询问阿布扎比国际金融中心相较其他金融中心有何优势时，邓伟政表示，中东地区需要更多金融中心的出现，阿布扎比力求打造的是财富管理中心，而不是传统意义上的财富中心。在阿布扎比国际金融中心相较于其他金融中心，存在三点优势；第一，阿联酋国内政治稳定、资本充足；第二，对外汇和外籍人员的进出不设限；第三，前50年零公司税、无个人所得税等系列优惠的税收政策。

邓伟政说，在共建“一带一路”的过程中，中国与“一带一路”参与国在商业银行、私人理财、财富管理等方面有非常多的对接需求，阿布扎比国际金融中心将是相关企业的最佳选择。

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)