韩国军方称朝鲜发射两枚“发射体”

新华社首尔7月25日电（记者耿学鹏 陆睿）韩国军方25日称，朝鲜当天发射两枚“发射体”。

韩军联合参谋本部发布消息说，清晨5时34分和5时57分，朝鲜先后两次从江原道元山一带向朝鲜半岛东部海域发射“不明发射体”，发射体飞行大约430公里。

韩国军方表示正密切关注局势，保持警戒状态。

韩国媒体援引军方人士消息报道称，韩军联合参谋本部推测朝方发射体为“近程导弹”，飞行高度为50多公里。韩国和美国正在共同进一步分析发射体具体参数。

截至记者发稿时，朝鲜方面尚未发布相关消息。

朝鲜外务省发言人16日警告说，美韩如果举行联合军演将给朝美工作磋商带来影响。但韩国媒体近日以韩美军方人士为消息源报道，韩美仍考虑8月初举行为期约3周的联合军演。

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