新华社万象7月23日电 通讯：“中老铁路项目给了我们新生活”

新华社记者章建华

“一年前的今天，溃坝灾害摧毁了我们的家园，但中老铁路项目又给了我们新的生活。”23日，在万象中老铁路项目施工现场，来自老挝南部阿速坡省萨南赛县31岁的小伙子普塔湾对新华社记者说。

2018年的7月23日，对普塔湾和他的乡邻来说就像一场噩梦：老挝南部在建的桑片－桑南内水电站副坝发生溃坝，洪水涌入阿速坡省萨南赛县13个村庄，其中6个村庄严重受损，造成42人死亡、23人失踪、6000多人无家可归，受灾人口达1.3万。

“农田毁了，鸡鸭都被冲走了……”普塔湾至今仍不愿回忆灾难中山洪涌来、泥石俱下、山体滑坡、树倒屋坍、路毁桥断的场景，“万幸家里人都没事。”

普塔湾家前面的木桥也被洪水冲走了，但是没过几天，来自中国的救灾抢修队伍就来了。

阿速坡溃坝事故发生后，老中铁路有限公司、中老铁路项目联合党工委积极响应老挝政府号召，在组织中老铁路参建单位捐款捐物支援灾区的同时，号召参建单位积极援助抢修通往阿速坡灾区的四座受损桥梁。中国中铁二局、中国电建水电十局立即调集专业队伍和设备赶赴灾区，仅用40多天就重建了四座全新的公路桥梁。

2018年9月，老挝政府总理通伦签发授予老中铁路有限公司、中国中铁二局、中国电建关于援建阿速坡灾区受损桥梁的嘉奖令，并由老挝公共工程与运输部部长本占向三家单位颁发勋章。

普塔湾的生活也因为中国公司的到来而发生改变。“他们来我家门口建桥。后来看我们生活没有着落，又招收我们去项目上工作，我就这样跟着来到万象。”普塔湾说。

据中国中铁二局万象制梁场党支部书记雷超介绍，制梁场迄今已安排了200多名、500多人次阿速坡灾民到工地上班。

和普塔湾一样，38岁的帕利也在受灾后随中铁二局到了万象制梁场。“刚来的时候先做简单的清扫工作，后来中国师傅教会了我们更复杂的工作。我现在主要负责浇筑混凝土和浇筑桥梁。”帕利对记者说。

帕利的中国师傅赵胜超介绍说，这些来自灾区的老挝工人现在已经成长为中老铁路项目上的骨干了。

如今，帕利和普塔湾月收入都超过了300万基普（约合人民币2500元），全家的生活水平都显著提高。帕利说，家里用他寄回去的钱已经盖起了二层高的楼房。

中老铁路北起两国边境，南抵万象。铁路项目以中方为主投资建设、中老共同运营并与中国铁路网直接连通，全线采用中国技术标准、使用中国设备。项目于2016年12月全线开工，计划于2021年12月建成通车。

帕利说，等铁路建成后，“如果有机会，还想跟着中国公司去下一个项目，或者到中老铁路去上班。”

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