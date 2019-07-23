美国民主党总统竞选人警告：美国经济存在衰退风险

新华社华盛顿7月22日电（记者高攀 邓仙来）美国马萨诸塞州联邦参议员、民主党总统竞选人伊丽莎白·沃伦22日警告说，美国经济可能于今明两年陷入新一轮衰退。她敦促美国国会和监管机构迅速采取行动、防范经济衰退风险。

沃伦当天在美国“媒介”网站撰文说，当前美国经济复苏并不稳定，面临一系列潜在冲击：家庭债务和企业债务高企、制造业生产连续两个季度下滑、贸易战已伤害美国企业并可能产生连锁反应等。

她还引用美国全国商业经济协会今年2月份发布的一项调查称，约四分之三受访经济学家认为美国经济将于2021年年底前陷入衰退。她呼吁美国国会和监管机构在经济衰退令美国家庭失去住房、就业和储蓄之前迅速采取行动。

对此，沃伦提出的政策方案包括通过提高最低时薪、降低租房成本、减免学生贷款等措施减少美国家庭债务；监督和减少美国企业杠杆贷款；大力投资绿色制造计划、应对气候变化威胁等。

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