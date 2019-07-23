英国呼吁伊朗释放被扣油轮

新华社伦敦7月22日电（记者桂涛）英国外交大臣杰里米·亨特22日呼吁伊朗尽快释放被扣留的英国油轮，否则将可能面临西方国家的海上行动。

亨特是当天在参加完内阁会议后对英国议会下院发表演讲时作上述表示的。他说，英国可能联合其他欧洲国家对其海上船只进行保护，以应对伊朗在霍尔木兹海峡海域造成的威胁。

据英国媒体报道，伊朗上周在霍尔木兹海峡扣押了一艘悬挂英国国旗的油轮，但船上没有英国公民。

伊朗伊斯兰革命卫队曾发表声明说，这艘英国油轮当天被扣的原因是其在通过霍尔木兹海峡时未遵守国际海事法规。另据伊朗半官方媒体法尔斯通讯社援引伊朗港口和海事组织的说法，这艘英国油轮在被扣前曾与一艘渔船发生碰撞，渔船受损。

本月初，英国海外领地直布罗陀当局在英国海军协助下扣押装载伊朗原油的油轮“格蕾丝一号”，称其违反欧盟制裁令向叙利亚运送原油。伊朗方面否认这一指责，要求立即释放被扣油轮，并警告英国不要玩“危险游戏”。

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