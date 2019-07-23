库什纳将再访中东 欲确定“世纪协议”经济方案

一名美国政府官员21日说，总统高级顾问贾里德·库什纳定于7月底至8月初访问中东，以期确定推动解决巴勒斯坦和以色列问题的所谓“世纪协议”中经济方案细节。

这名官员说，库什纳将访问以色列、约旦、埃及、沙特阿拉伯、卡塔尔和阿拉伯联合酋长国，目的是继续巴林经济研讨会的势头，“确定（巴以和平）方案的经济部分”。

美国把巴以和平新方案称作“世纪协议”，库什纳是主要起草人之一。他是总统唐纳德·特朗普的女婿，也是以色列总理本雅明·内塔尼亚胡的家族朋友。

美国和巴林6月25日至26日在巴林首都麦纳麦合办“和平促繁荣”经济研讨会，库什纳在会上推介了“世纪协议”所含经济方案，巴勒斯坦反对这一方案并拒绝出席会议。

库什纳再次访问中东期间，将讨论把配套发展基金设在巴林的可能性。路透社报道，库什纳和美国财政部长史蒂文·姆努钦上周与世界银行行长戴维·马尔帕斯讨论设立发展基金事宜。世界银行将参与管理这一基金。

库什纳预期不会讨论“世纪协议”的政治方案，不清楚这一方案何时发布。（王雪梅）【新华社微特稿】

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