肯尼亚财政部长涉嫌贪腐被捕

新华社内罗毕7月22日电（记者杨臻）肯尼亚财政部长亨利·罗蒂奇22日因涉嫌贪腐被捕。

肯尼亚总检察长努尔丁·哈吉22日批准逮捕罗蒂奇等28人，随后罗蒂奇向警方自首。

哈吉当天在新闻发布会上说，共有28人因在两个大型水坝项目中涉嫌贪腐而被批准逮捕，其中包括罗蒂奇、肯尼亚财政部副部长卡马乌·苏吉、财政部首席经济学家肯尼迪·尼亚奇洛等官员以及3名意大利承包商高管。

哈吉说，罗蒂奇等多名政府官员利用职务便利，违反政府招标程序，将两个大型水坝项目违规交给意大利承包商，合同金额高达630亿肯尼亚先令（约合6.1亿美元）。

反腐是肯尼亚政府当前最重要的任务之一。罗蒂奇曾于今年3月通过肯尼亚主流报纸表示自己在水坝项目中没有任何不当操作。

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)