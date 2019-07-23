沙特“放行”一艘伊朗油轮 伊朗外交部表示赞赏

伊朗方面21日证实，沙特阿拉伯方面“放行”一艘遇险获救的伊方油轮；那艘油轮正在返回伊朗。

交通部长穆罕默德·伊斯拉米告诉伊朗伊斯兰共和国通讯社，经由“连续磋商”，伊方“幸福1”号油轮20日获得沙特方面许可，离开沙特红海港口城市吉达，由伊方两艘拖船拖曳驶向海湾。

伊朗法尔斯通讯社援引外交部发言人阿巴斯·穆萨维的话报道：“伊方赞赏沙特、瑞士和阿曼方面为确保伊朗‘幸福1’号油轮安全返航所做努力。”

“幸福1”号油轮5月中旬在吉达附近海域遇险，发动机出现故障、船员失去对油轮的控制。沙特方面收到“幸福1”号发出的求救信号后出动海岸警卫队，在吉达以南大约70公里处发现油轮。船上全部26名船员获救，分别是24名伊朗人和2名孟加拉人。

只是，伊朗多家媒体7月初报道，“幸福1”号获救后在吉达港接受一些维修，伊朗和沙特方面就维修费用出现分歧，沙特方面因而不允许油轮离开。

多家媒体报道，伊朗是沙特在中东地区的“老对手”，沙特方面施救并最终放行伊方油轮不常见。（郑昊宁）【新华社微特稿】

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