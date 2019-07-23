以色列军警强拆巴勒斯坦人房屋引发强烈抗议

新华社耶路撒冷7月22日电（记者吕迎旭 陈文仙）以色列军警22日强行拆毁12栋东耶路撒冷巴勒斯坦人的房屋，引发巴勒斯坦方面强烈抗议。

22日凌晨，数百名以色列士兵和警察进入位于东耶路撒冷的苏尔巴赫尔村的瓦迪侯穆斯区，出动推土机对12栋巴勒斯坦人的建筑进行长达10个小时的拆除，造成3个家庭的17名巴勒斯坦人流离失所。

被拆除房屋的巴勒斯坦居民说，这一地区属于巴勒斯坦管辖区，他们已经获得了巴方的建筑许可。据以色列媒体报道，根据巴以双方1993年签署的《奥斯陆协议》，瓦迪侯穆斯区位于巴勒斯坦控制区。

以色列军方称，这些巴勒斯坦人的房屋靠近隔离墙，属于“封闭的军事区”，必须拆除。今年6月，以色列最高法院批准了这一拆除计划。7月21日，以最高法院驳回巴勒斯坦人延缓拆除的请求。

此次拆毁房屋行动引发巴勒斯坦人抗议。在与以军的冲突中，有10多名巴勒斯坦人受伤。

巴勒斯坦政府强烈谴责以色列的这一做法。巴总统府22日在一份声明中要求以色列对“这一罪行”承担全部责任，呼吁国际社会介入以阻止以方侵犯巴勒斯坦人民权利和土地。

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