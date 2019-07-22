原标题：争当“丝路人” 增深“丝路情”

7月19日，“丝路人·丝路情——2019中外学者座谈会”现场（孟庆川/摄）

7月15日—19日，“丝路人·丝路情——2019中外学者交流活动”顺利举行。5天的行程中，中外学者和媒体代表从东部沿海地区的宁波、南通辗转到西部河西走廊的敦煌，一路风尘，实地考察“一带一路”沿线城市取得的巨大成就，感受“一带一路”释放的巨大“红利”，发现“一带一路”上的精彩故事。

“一带一路”倡议自2013年提出以来，得到世界各国的积极响应和参与。6年来，伴随着各项政策举措不断出台和合作意向的不断达成，“一带一路”落地生根， “使者相望于道，商旅不绝于途”“舶交海中，不知其数”重新焕发生机。

无论宁波、南通还是敦煌，都在古丝绸之路和海上丝绸之路的历史上有着繁荣的过往，如今更在“一带一路”建设中迎来了更多的发展机遇。宁波舟山港“港通天下”，成为连通“一带一路”相关国家国际贸易货源的重要中转站；南通众多企业借助“一带一路”加快“走出去”步伐，与沿线国家开展广泛合作；敦煌举办的多层次人文交流合作活动，有力推动了世界文明交流互鉴。中外学者和媒体代表通过观察记录“一带一路”上发生的巨变，更加深切感受到“一带一路”倡议的丰富内涵和时代意义。

“一带一路”作为中国向世界提供的重要公共产品，为世界各国带来了新的发展机遇。吉林大学行政学院教授郭锐认为，当前“一带一路”站在一个关键节点，要加强制度性建设，从更高站位、更大范畴和更深层次做好“一带一路”传播。中国青年政治学院“一带一路”与青年研究所秘书长丛培影表示，新媒体时代要通过增强媒体和受众的互动，更加全面、更加客观、更加及时的视角呈现和诠释“一带一路”的发展和建设。中国现代国际关系研究院世界政治所助理研究员王磊认为，要加强对海外舆情的引导，积极发布“一带一路”沿线国家的正向反馈，掌握舆论传播的主动权。这些观点既是此次活动的重要成果，也为同行的媒体代表带来了启发。

如今世界各国正在续写丝路传奇。相信随着“一带一路”成果惠及更多人民，世界人民也将更多机会了解“一带一路”倡议，合作交流、互联互通的种子也将不断萌发、开花结果，越来越多的人会争当“丝路人”，增深“丝路情”。（海外网 孟庆川）

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