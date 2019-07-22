美有关人士呼吁对抗中国 外交部:挑动中美对抗是危险歧途

人民网北京7月22日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

问：俄罗斯副外长里亚布科夫称，伊核协议签署国可能将于7月28日左右在维也纳再次举行会议。你能否证实？中方是否将出席？

答：中方一直高度关注伊核问题发展，正就近日召开伊核协议联委会相关会议与其他方保持密切沟通，将积极考虑派团出席会议。

中方一再强调，确保全面协议得到完整、有效执行，既是安理会决议的要求，也是解决伊核问题、缓解紧张局势的唯一现实、有效途径。我们期待各方通过本次会议进一步巩固维护全面协议的势头，通过平等对话协商解决执行全面协议相关问题，包括各方在全面协议框架下权利和义务平衡问题。

问：据中国驻俄罗斯大使馆微信公众号的消息，中国驻俄罗斯大使李辉将于8月离任。外交部能否透露，李辉大使离任后会不会担任什么职务？

答：感谢你关注中国驻俄罗斯大使馆微信公众号。你关心李辉大使离任后将担任什么职务，目前我还没有这方面的情况可以向你提供。

问：中国游泳运动员孙杨周日在韩国夺得游泳世锦赛400米自由泳冠军，但获得亚军的澳大利亚运动员拒绝与孙杨同台领奖，因为他认为孙杨涉嫌服用兴奋剂。此事在澳大利亚和中国引起很大争议。你对此有何评论？

答：严格来讲，你这个问题不是外交问题，与外交无关。我的理解是，第一，这个问题你可以向孙杨先生本人询问，他本人也已就这个问题作出了回应；第二，在体育比赛中如果出现类似的情况，应该按照国际体育组织的相关规定进行处理。

问：上周五你谈到澳大利亚外长就澳公民杨军案发表声明，你表示“中方对澳外长发表声明表示强烈不满，敦促澳方不得以任何方式干预中方依法办案”。你如何评价中澳关系现状？是否认为因为包括华为在内的很多问题使两国关系处于紧张状态？

答：我们多次说过，一个健康稳定发展的中澳关系不仅符合中方利益，也符合澳方利益。我们希望澳方有关人士能够认清这一点，采取实际行动与中方相向而行，共同推动中澳关系健康稳定向前发展。

问：20日，美国国务院发言人发表声明称，美对有关中国干扰南海油气开发活动的报道感到担忧，包括干扰越南长期的勘探和生产活动。声明援引美国务卿蓬佩奥言论称，中国通过胁迫手段阻止南海开发。美总统国家安全事务助理博尔顿发推特称，中国对东南亚邻国的胁迫行为威胁本地区和平稳定。中方对此有何评论？

答：当前南海形势总体稳定。中国和东盟国家在全面有效落实《南海各方行为宣言》框架下，积极推动海上务实合作和“南海行为准则”磋商，有效维护南海和平稳定。同时，中国同南海有关当事国保持对话协商，积极管控有关争议。国际社会对这些事实有目共睹。

长期以来，美国等一些域外势力在南海问题上说三道四，煽风点火，挑拨离间，居心叵测。有关做法只会扰乱南海局势，破坏地区和平稳定。蓬佩奥先生和博尔顿先生的有关言论完全是罔顾事实，是对中国和东盟国家维护南海和平稳定、妥善管控争议有关愿望和努力的诬蔑和中伤。本地区国家和人民不会上他们的当。

我们敦促美方停止这种不负责任的行为，尊重事实，尊重中国和东盟国家通过对话解决争议的努力，为维护南海和平稳定发挥积极作用，而不是相反。

问：昨天，日本国会参议院选举结果显示，安倍首相所在的执政党获得了超过半数的议席，取得了胜利，但是未获得推动修改宪法所需的三分之二议席。请问中方如何评价选举结果，此次选举对中日关系有何影响？

答：你是通过日本参议院的选举来问修宪问题和中日关系的问题，对吗？

记者：是的，都想问。

首先，日本参议院选举是日本内政，我们不作评论。其次，日本修宪问题也是日本内政，但是由于历史原因，这一问题受到国际社会特别是亚洲邻国高度关注。我们希望日方坚持走和平发展道路，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。

至于中日关系，中日互为重要近邻。在前不久刚刚结束的G20大阪峰会期间，两国领导人一致积极评价当前中日关系改善发展的良好势头，认为中日都进入发展的新时代，双方共同利益和共同关切日益增多，两国关系面临新的发展机遇。双方应共同致力于构建契合新时代要求的中日关系。我们希望中日双方能共同为此作出努力。

问：昨天，香港新界元朗地铁站发生了袭击事件，台湾民进党也谴责港府，称事件凸显香港特定的暴力团体已经受到了北京当局的控制，相信这一事件会引起国际社会的关注。中方对此有何回应？

答：对于昨天发生在香港的事件，港澳办和香港中联办都已经作出了回应，代表了中央政府的意见。特区政府也作出了回应，建议你关注一下。

这里我想重申，部分激进示威者的有关行为已经触碰了“一国两制”原则底线，绝对不能容忍。我们坚定支持特区政府采取一切必要措施，确保中央驻港机构安全，维护香港法治，惩治犯罪分子。同时我要再次重申，我们坚决反对任何外部势力干预香港内部事务，对香港事务说三道四。

问：据报道，7月22日至26日，中国—东盟教育交流周在贵州举行。你能否介绍相关情况？

答：第12届中国—东盟教育交流周今天上午在贵州贵阳开幕。本届教育交流周以“深化务实合作 共享发展成果”为主题，中国和东盟10国教育部官员、知名大学校长、专家学者、驻华外交使节以及域外特邀伙伴国代表等2400名中外嘉宾出席。教育交流周是中国和东盟间唯一以教育为主题的政府间交流合作平台，已形成院校合作、青少年交流、职业教育等品牌项目，为推动中国—东盟教育合作、促进民间友好、夯实人文交流支柱发挥了积极作用。

教育交流周期间还将举办丰富多彩的配套活动，具体情况可向组委会秘书处了解。

问：美国媒体近日称，中国与柬埔寨签署“秘密协议”，中方将使用柬埔寨一海军基地。中方对此有何评论？

答：据了解，柬埔寨方面已经对此予以了否认。中柬是传统友好邻邦，双方在各领域开展了全面合作。双方的合作公开透明、互利平等，希望有关方面不要过度解读。

问：你刚才说柬埔寨方面已经否认此事，那么现在中方也是在否认此事吗？

答：我刚才已经说了，我们希望有关方面不要过度解读中柬之间的正常合作。

问：第一，央视昨天报道称，中国的企业准备向美方采购新一批农产品。中方是应美方要求来兑现恢复采购农产品的承诺吗？有没有相关资料，诸如采购数量等？第二，有国际学者称昨天香港元朗地铁站发生了袭击事件，有人身穿白色衣服“无差别”地攻击站内市民。对此，国际学者称发生了“恐袭”，台湾民进党也谴责了港府的做法，这一事件引起了国际社会的关注。请问中方有何回应？

答：关于第一个问题，新华社已经发布了消息，称“记者从有关方面获悉”，这个“有关方面”应该是权威部门。新华社的消息已经说得很充分了，我这里没有进一步的信息可以补充。如果你关心中美经贸磋商，那么请你保持关注，有什么情况中方都会及时发布。

至于你提到的发生在香港的所谓“袭击”，我们的态度很明确，我们反对一切非法暴力行为，中央政府始终支持香港警方依法处理有关情况。这一态度是一贯的。

问：美方在举办第二届“促进宗教自由”部长级会议期间宣布，将与有关国家成立“国际宗教自由联盟”，捍卫宗教自由。中方对此有何评论？

答：上周，中方已经多次就美方召开所谓“促进宗教自由”部长级会议，诬蔑抹黑中国宗教政策和中国宗教信仰自由状况、干涉中国内政的错误言行表明了中方严正立场。

美方所作所为遭到全体中国人的强烈反对，日前，近百名新疆知识分子和宗教界人士联名致信美国国务卿蓬佩奥，对其发表涉疆不负责任言论表示强烈愤慨。7月19日，中国佛教协会、道教协会、伊斯兰教协会、天主教“一会一团”、基督教协会也都对美方攻击中国民族宗教政策表示了强烈谴责。

事实上美方做法引起了很多国家的反感和反对，不少国家拒绝参与美方组织的此次会议。印尼最大穆斯林组织负责人日前公开支持中国政府在新疆采取的政策，认为某些西方国家对中方的指责是出于政治目的，并不符合事实。据我了解，继巴基斯坦、沙特等37国常驻日内瓦大使联名致函联合国人权理事会主席和人权高专，肯定中国新疆人权事业发展成就和反恐、去极端化成果之后，近日又有多个国家加入了它们的行列，通过联署信函表达了对中国政府的支持。

至于美方成立“国际宗教自由联盟”，这不过是美方打着“宗教自由”的幌子，推行自身价值观、干涉别国内政的工具而已，必然遭到世界上多数国家的反对，必然四处碰壁、归于失败。

我们奉劝美方尊重事实、摈弃偏见，不要再将宗教问题政治化、不要再亵渎宗教的圣名，不要再干涉他国内政，也不要再试图扮演什么“世界警察”。

问：你能否透露阿联酋阿布扎比王储访华的更多细节？中阿双方是否签署了一些谅解备忘录？

答：今天上午，国家主席习近平在人民大会堂同阿联酋阿布扎比王储穆罕默德举行了会谈，中方已经发布了消息。消息稿很长，有充分的细节。我建议你仔细阅读。

问：台湾“外长”吴钊燮在美国丹佛过境期间呼吁香港进行普选。你对此有何评论？

答：首先我还要纠正你，你也知道的，我们根本不承认你提到的这个人所谓“外长”称谓，下次请你就不要再这么说了。

对于台湾岛内某些人近来就香港事务不断发表一些谬论，我在回答香港记者提问时已经说过了，这不是外交问题，本不应该我来回答。

我想提醒岛内某些人，不要动不动就出来蹭热点，就香港事务说三道四，来体现自己的存在，来吸引外界的关注，他们这些小伎俩注定不会成功。

至于所谓“过境”问题，中方立场也很清楚，我们坚决反对任何形式的美台官方往来。对此前对台湾地区领导人“过境”美国，我们已经表明了我们的严正立场，这里我就不再展开了。

问：据报道，美国太平洋舰队前情报和信息行动主管法内尔近日通过美国媒体公布一封致美国总统特朗普的公开信，获得美国等国约130人联署。该信批评中国内外政策，支持美国政府采取对抗中国的路线。请问中方对此有何回应？

答：我们看到了有关报道。你提到的所谓公开信充满了意识形态偏见和冷战零和思维，百般诋毁抹黑中国内外政策，极力挑动中美对抗冲突，很多内容根本站不住脚。特别值得一提的是，我们注意到，公开信联署名单中甚至夹杂着一些“法轮功”邪教分子，这本身就令公开信的严肃性大打折扣。

从这几天中美两国媒体和各界人士的冷淡反应可以看出，这封信既代表不了美国社会的主流民意，更左右不了中美关系的前进方向，注定会被扔进历史的垃圾堆。

历史已经并将继续证明，挑动中美对抗冲突是危险歧途，推动中美合作共赢才是沧桑正道。我们敦促美方有关人士正确看待中国发展和中美关系，停止对中方的无端诋毁和指责，多做有利于中美关系发展和世界和平、稳定与繁荣的事。

借此机会，我想再次指出，中国的发展道路和内外政策是清晰的、一贯的。今年是新中国成立70周年。70年来，在中国共产党的领导下，中国人民走出了一条中国特色社会主义的成功道路，为捍卫世界和平、促进全球繁荣、维护国际秩序作出重要贡献，国际社会有目共睹。我们将继续坚持和平发展、坚持改革开放、坚持合作共赢，同国际社会一道，推动构建人类命运共同体。

中美作为两个大国，合则两利、斗则俱伤，合作比摩擦好，对话比对抗好。双方拥有广泛的共同利益，完全可以相互促进、携手合作、共同发展。双方应当共同努力，按照两国元首确定的原则和方向，继续推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，更好造福两国和世界人民。

问：中方就香港昨天的围堵事件发表的声明中，罕见地使用了“最强烈愤慨和谴责”的词语。中央政府是否会采取新的措施？

答：你说的是国务院港澳办的表态吗？

记者：是中联办的声明。

具体情况你应该去问中联办。但我想，中方肯定是根据事态发展来作出反应。我们的反应程度与事态的严重程度也是直接相关的。刚才我也强调了，部分示威者的行径已经触碰了“一国两制”原则的底线，是绝对不能容忍的。中央政府会坚定支持特区政府依法采取一切的必要措施，确保中央驻港机构的安全，维护香港的法治，同时要惩治犯罪分子。

你问了一个香港的问题，其实我还“欠”你一个关于秋刀鱼的问题。上周你们提问时，我当场没有给出答案，但表示会后我们将认真找有关部门了解。你们现在是否还想提这个问题？

记者：如果有新的消息的话，请告诉我。

2019年7月16-18日，北太平洋渔业委员会第5次年会在日本东京举行。在委员会各成员的共同努力下，经过深入谈判协商，会议修订通过了秋刀鱼养护管理措施，引入了总可捕捞量（TAC）制度，为统筹北太平洋公海和专属经济区秋刀鱼资源的科学养护与长期可持续利用奠定了良好基础。会议还审议通过了其他养护管理措施、财务预算等事项。

中国代表团积极参加会议谈判，加强与各方的沟通协商，为推动会议取得积极成果做出了应有的贡献。中国作为负责任渔业大国，愿与委员会各成员加强沟通合作，共同促进北太平洋渔业资源的科学养护和长期可持续利用。

记者：我还有一个问题。

不会是鲸鱼的问题吧？（记者笑）

问：据报道，外交部发言人华春莹接任新闻司司长，据说这是女性首次担任新闻司司长，对吗？外交部对此如何评论？

答：我们一贯提倡男女平等。无论男士还是女士，都能担任新闻发言人，也都能担任新闻司司长。

至于是不是首次由女性担任新闻司司长，其实很早以前有过。

(责编：刘叶婷、杨牧)