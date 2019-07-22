中国帮助巴基斯坦民众缓解“吃水难”问题

新华社巴基斯坦奎达7月22日电（记者刘天）由中国援建的5处供水站21日正式移交巴基斯坦俾路支省首府奎达市方面，供水站将有助于缓解奎达市民众“吃水难”问题。

在交接仪式上，巴基斯坦国民议会副议长卡西姆·苏里感谢中国在奎达市面临严重缺水问题时伸出援助之手，再次证明了中国是巴基斯坦真正的朋友。

中国驻巴基斯坦大使馆公使衔参赞赵立坚表示，“供水站项目是中国大使馆赠送给奎达市民的礼物”。目前，中巴两国政府同意在巴基斯坦的偏远和落后地区开展更多民生项目，帮助生活在这些地区的人们提高生活水平。

奎达市水务部门负责人穆吉卜·拉赫曼说，奎达市有250万人口，每天用水缺口达2000万加仑（约合7.58万吨），由中国援建的这5处供水站有助于缓解民众的“吃水难”问题。

据了解，这5处供水站位于奎达市的不同地区，由太阳能供电的机器抽取地下水，每天总共抽取约456吨水，通过市政供水系统提供给奎达民众。抽水站能够为奎达市供水超过20年。

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