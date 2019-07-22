新型电子侦察站让俄导弹舰更“隐蔽”

新华社莫斯科7月21日电 当战舰用主雷达探测敌舰时，其发射的无线电波（下称雷达波）也会被敌方侦测。为了更隐蔽地搜索和接近敌舰，俄罗斯海军的小型导弹舰正在试用新型电子侦察站。

俄《消息报》21日援引俄海军前任第一副总司令谢利瓦诺夫的话报道说，分析对手发射的雷达波，是海战中敌对各舰相互侦察的重要手段之一。俄小型导弹舰的新型电子侦察站不向外发射雷达波，而是被动地跟踪观测海上各种无线电波变化，分析接收机获取的敌舰雷达、无线电台等设备发出的无线电信号，并根据这些信号的特点判断敌舰类型。在这一过程中，导弹舰无需开启主雷达。

谢利瓦诺夫介绍说，首先试用这种电子侦察站的俄舰是“牛虻”级导弹舰，该舰长约57米，宽约12米，航速较快。由于舰体较小且不主动发射雷达波，该导弹舰在准备攻击敌方舰船时，可更加隐蔽地接近目标。待敌方进入射程后，“牛虻”舰会发射Kh-35反舰导弹。这种导弹能在其头部的主动雷达寻标器引导下攻击目标，射程可达260公里。

据报道，“牛虻”舰还配有两台“孔雀石”反舰导弹发射器、1套“黄蜂-M”防空导弹系统、数门可对空中及海面射击的AK-630M多管机炮和1至2门舰炮，这样的火力堪比轻型护卫舰。

(责编：马靓辉(实习生)、刘洁妍)