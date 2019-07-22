台风“丹娜丝”带来强降雨 耽误日本参院选举投票

日本国会参议院选举21日举行，自由民主党、公明党以及在野的日本维新会等修宪势力可谓摩拳擦掌。不料，西南部地区遭暴雨袭击，一些地方不得不推迟两个小时开始投票。
日本共同社报道，受台风“丹娜丝”影响，福冈县部分道路遭洪水淹没，福冈县久留米市的投票开始时间推迟两小时。
这次参议院选举将改选半数议席、即124席。日本全国设47044个投票点，投票从东京时间21日7时开始，20时结束。选举焦点是主张修改宪法的势力能否获得参议院三分之二以上、即164个议席。
据日本气象厅数据，久留米市和附近佐贺县的部分城市当天上午一个小时的降雨量达到大约110毫米；恶劣天气预期将持续。
台风“丹娜丝”连日给日本九州地区带来强降雨，3人受轻伤。日本政府先前发布疏散令，现在已经解除。（王雪梅）【新华社微特稿】
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