利比亚东部武装或加大对首都的黎波里的攻势

利比亚民族团结政府20日说，东部军事领导人哈利法·哈夫塔尔麾下“国民军”可能加强对首都的黎波里的攻势。
“国民军”4月初发起西进攻势，迄今在的黎波里郊外与支持民族团结政府的民兵武装交火。民族团结政府经由社交媒体“脸书”说，“国民军”正在为加大西进攻势做准备，民族团结政府已经注意到相关报道。
一些在社交媒体流传的视频画面显示，“国民军”车队向的黎波里南部进发。不过，这些视频内容的真实性无法独立证实。
穆阿迈尔·卡扎菲政权2011年倒台，利比亚陷入动荡和分裂。“国民军”支持国民代表大会，多支民兵武装则支持民族团结政府，形成东、西对峙局面。
据世界卫生组织最新数据，自4月初攻打的黎波里的军事行动以来，1000多人死于战火，包括106名平民；超过5750人受伤；超过10万人流离失所。（杨舒怡）【新华社微特稿】
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