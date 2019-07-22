辛识平：只有重诺笃行，才能推动中美经贸磋商不断向前

新华社北京7月22日电 题：只有重诺笃行，才能推动中美经贸磋商不断向前

辛识平

日前，有关方面表示，已有有关中国企业向美国出口商就采购农产品询价，并根据国务院关税税则委员会相关规定，申请排除对拟采购的这部分自美进口农产品加征的关税。这是中方落实两国元首会晤共识，在充分考虑国内需求的基础上、向美方展示合作诚意的建设性行动。

二十多天前，中美两国元首在二十国集团领导人大阪峰会期间会晤，同意在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。这一结果顺应两国民意，符合全球期待，受到普遍欢迎。如何管控分歧、扩大交集？双方接下去的行动备受关注。当地时间7月9日，美方表示，将对从医疗设备到关键电容器等110种中国输美工业品豁免之前加征的25%关税，并表示愿意推动美国企业为相关中国企业继续供货。7月18日晚，中方经贸高级别磋商牵头人应约与美方通话，就落实大阪会晤共识及下一步磋商交换了意见，恢复了中断两个月的对话。中国向来讲究礼尚往来，美方愿意回到平等沟通的正轨上，中方自然也乐意与美方相向而行。

合作的重要基础在于中美两国在农业领域高度的互补性。有分析指出：美国的玉米、大豆平均单产分别是我国的1.42倍、1.49倍，而我国的小麦亩产是美国的2.59倍。从美国适当进口一些农产品，正是对比较优势原理的利用。

与此同时，农产品进口作为有益补充，与坚守国内粮食安全底线向来主次分明。农业农村部日前举行的新闻发布会透露，2019年中国夏粮产量2835亿斤，较上年增加58.6亿斤，增长2.1%，和历史最高产的2017年持平；启动大豆振兴计划，预计面积增加1000万亩以上。把近14亿中国人的饭碗牢牢端在我们自己手中，这一点不会有丝毫的动摇。

今年1至5月，我国农产品进口达到4163.7亿元人民币，同比增长14.1%，进口来源明显变化，来自巴西、东盟、欧盟、澳大利亚的农产品进口保持较快增长。换句话说，国内对农产品的需求在不断增长，就算不从美国进口，我们还是要从其他地区进口。从表面来看，这是中国猛增的肉蛋奶消费急剧拉动了养殖业，加工饲料的需求因此也水涨船高；从深层次来看，这是国内消费升级趋势的具体体现，不断扩大的内需正在成为经济发展的源源动力。

进行新的美国农产品采购，是中方信守承诺的表现，是以实际行动对美方近来释放的积极信号的回应，切实推动双方在解决问题的正轨上相向而行。无论前路如何，无论未来还有怎样的不确定性，中国都将始终坚定不移走好自己的路，办好自己的事情，不断增强应对风险和挑战的底气。

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