初步结果显示日本修宪势力未获得参议院三分之二以上议席

新华社东京7月22日电（记者郭丹）日本22日凌晨公布的参议院选举初步结果显示，自民党、公明党以及在野的日本维新会等修宪势力未能获得参议院三分之二以上议席。
截至东京时间22日2时的开票结果显示，在此次改选的124个议席中，自民党已获得56个议席，公明党已获得13个议席，加上未改选的70个议席，由自民党和公明党组成的执政联盟在参议院已拥有139个议席，超过参议院半数议席。
然而，自民党、公明党、日本维新会等修宪势力在此次参议院选举中未能实现超过三分之二议席的目标。根据日本修宪相关程序，发起修宪动议需要在国会众参两院分别获得三分之二以上议员支持。
日本参议院选举21日举行。
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