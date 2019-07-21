油轮遭伊朗扣押 英致函安理会控诉“构成非法干预”

中新网7月21日电 据外媒报道，英国20日向联合国安全理事会致函称，遭伊朗扣押的英国籍油轮“史丹纳帝国”号(Stena Impero)，在阿曼领海遭到伊朗部队接触，而这样的行为已“构成非法干预”。

据报道，英国驻联合国代表团在致函安理会的信件写道，“史丹纳帝国”号当时“正依国际法，在一条国际海峡行使合法过境通行权”。

信中写道：“国际法明文规定，过境通行权不得受阻，伊朗的行为因此构成非法干预。”这封信也发函给联合国秘书长古特雷斯。

据路透社掌握的这封信，内文称，“目前的紧张情势极度令人忧心，我们的优先要务是降温。我们不寻求与伊朗发生冲突”。

信中还指出：“但威胁在国际公认运输走廊的合法商业船舶，不但令人无法接受，也让情势高度升温”。

英国驻联合国代表团呼吁伊朗释放“史丹纳帝国”号油轮，并告诉安理会，英方正试着通过外交手段来解决这个问题。

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