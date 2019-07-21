英航停飞开罗7天 称埃及航空恐怖攻击风险升高

中新网7月21日电 据外媒报道，英国航空公司(British Airways)宣布，基于安全考虑，自20日起暂停飞航开罗7天。根据英国政府对民众发布的旅游建议，埃及当地的“航空恐怖攻击风险升高”。
英航发布声明说：“我们不断评估在全球各地机场的维安安排，并已采取预防性措施暂停飞航开罗7天，以利进一步评估。”声明强调，客户和机组员安全是公司首要考虑，只会在安全无虞的条件下执行飞航任务。
英航一名发言人表示，目前暂无法提供与停飞相关的进一步信息。
英国外交部对英国民众发布的旅游建议指出，埃及当地的“航空恐怖攻击风险升高”、“自埃及飞往英国的航班已采取额外的安全措施。您应全然配合各机场安全人员。”
事实上，自恐怖组织“伊斯兰国”(IS)2015年攻击俄罗斯客机、造成机上224人全数罹难后，英国政府即长年建议国民，若非必要，不要搭机往返事发地点，即位于西奈半岛的埃及红海度假胜地沙姆沙伊赫(Sharm el-Sheikh)。不过，此类旅游建议未曾扩及往返埃及首都开罗。
根据英国外交部新版旅游建议，“恐怖分子很有可能在埃及发动攻击。尽管多数攻击发生在北西奈省(North Sinai)，但埃及全境都面临风险。”
据悉，去年造访埃及的英国民众约41.5万人次。
除了英航，德国汉莎航空(Lufthansa)也跟进，宣布取消自慕尼黑和法兰克福飞往开罗的班机，预计21日恢复航班。
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