英国船舶公司：被伊朗扣押的船员健康状况良好

中新网7月21日电 据外媒报道，英国北方海洋管理公司(Northern Marine Management)代表称，旗下被伊朗扣押的“史丹纳帝国”号油轮的船员健康状况良好，船主准备申请探望船员。
7月19日晚，伊朗革命卫队海军在霍尔木兹海峡扣押了一艘英国“史丹纳帝国”号油轮，并将其送至阿巴斯港。船上包括3名俄罗斯公民在内共有23人，目前仍在船上，但船主无法与他们取得联系。
英国北方海洋管理公司代表在书面声明中指出：“我们的保险公司已与阿巴斯港航运问题负责人取得联系。
他表示，“我们的船员‘健康状况良好’，油轮停靠在港口。他还希望我们提交探望船员的正式申请。我可以证实，正在准备相关申请。”
此外，保险公司称，港口方面没有接到任何有关船只下一步安排的指示、
“史丹纳帝国”号油轮被扣事件是伊朗当局对英国海外领地直布罗陀当局7月4日扣押伊朗“格蕾丝1号”(Grace 1)油轮行动的回击。“格雷斯1号”涉嫌违反欧盟对叙利亚制裁法令。警方扣押了船长、高级助理和另外两名船员。法院判决将羁押期限延长至8月15日。
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