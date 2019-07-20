【国际锐评】用心叵测的美国政客哪有资格谈“宗教自由”？

美国副总统彭斯、国务卿蓬佩奥18日分别发表演讲，污蔑中国“压制”宗教自由，“侵犯”人权。作为美国政府高官，他们的言论罔顾事实，颠倒黑白，是打着宗教和人权的幌子，粗暴干涉中国内政，企图在中国制造分裂和混乱，无疑对中美关系造成严重冲击。

以新疆与西藏为例来诋毁中国的民族宗教政策，一直是美方某些人的“兴趣点”。这次也不例外。彭斯和蓬佩奥在演讲中将新疆去极端化的职业技能教育培训中心歪曲成“再教育营”，污蔑中国对西藏佛教人士进行“迫害”。他们俩就像是偏执狂与睁眼瞎，根本看不到国际社会都承认的事实：

在新疆，平均每530位穆斯林就拥有一座清真寺，总数量达到2.44万座；当地政府依法设立职业技能教育培训中心，设置以学习国家通用语言文字、法律知识、职业技能和去极端化为主要内容的教学课程，以教育挽救有轻微犯罪行为或违法行为人员，努力将恐怖活动消灭在未发之前、萌芽状态。截至目前，新疆已近3年没有发生暴恐案（事）件，这说明新疆设立教培中心等预防性反恐举措成效显著，深得民心。

在西藏，宗教活动场所达1700多处，住寺僧尼4.6万多人，开办西藏佛学院、重视和保护藏传佛教各教派特有的活佛转世制度与宗教仪轨、出版大量宗教论著等举措都表明：西藏民众充分享有中国宪法所规定的宗教信仰自由。

近年来，不少到过新疆、西藏并实地探访的多国外交官都认为，中国政府在人权保护、特别是对少数民族人权保护方面做了大量行之有效的工作。俄罗斯、沙特、巴基斯坦等37国常驻日内瓦大使最近联名致函联合国人权理事会主席和人权事务高级专员，积极评价新疆人权事业发展成就和反恐、去极端化成果。

美国某些人根本没去过新疆与西藏，他们对当地宗教与人权保护的事实闭眼不看，对国际社会的公允评价蒙耳不听，一味醉心于编织各种谎言，以达到其不可告人的政治目的。但是，美国自己在宗教自由和人权保护上早就声名狼藉，哪有资格对他国的事指手画脚、说三道四？！目前，全美清真寺数量还不到新疆的十分之一，本届美国政府一上台便发布“禁穆令”，进一步恶化了美国国内少数族裔的宗教与人权状况。盖洛普和皮尤中心民调数据显示，美国42％的民众对种族关系感到极度担忧，75％的穆斯林认为美国社会对穆斯林存在严重歧视。美国这座自诩的“自由灯塔”都快熄灭了，有些政客居然还好意思出来公开表演，真是大言不惭，令人不耻。

需要指出的是，中国宪法保障公民享有充分的宗教信仰自由，但同时绝不允许任何人利用宗教进行破坏社会秩序、损害公民身体健康、妨碍国家教育制度的活动。对于境外组织和个人打着宗教旗号、从事各种违反中国宪法和法律的活动，中国坚决反对并将依法处置。这是任何一个法治国家的正当做法。

然而，美国有些人揣着明白装糊涂，采取“双重标准”，将中国依法处置宗教违法活动污蔑成“迫害”，甚至公然会见一些违法分子，为他们撑腰站台，干涉中国内政。这种基于一己私利的做法，不仅损害中美关系，也令美国名声进一步扫地，有损于美国自身利益。

不久前，中美两国元首在大阪会晤，同意继续推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，同意在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。近日，来自美国学术界、外交界、军界以及商界的人士联名发表一份致美国总统特朗普和美国国会的公开信，指出美国视中国为敌适得其反，华盛顿并不存在一个“同中国全面对抗的共识”。在这样的背景下，彭斯、蓬佩奥等美国一些人以宗教为名干涉中国内政的做法，既违背两国元首共识，也背离两国民意。无论他们出于何种企图，都绝不会得逞。

中美合作是大势所趋、民心所向。彭斯和蓬佩奥等人作为美国高官，应当多做有利于促进中美关系发展的事情，而不是反其道行之。若他们一意孤行，只会令自身留下永久的历史污名。（国际锐评评论员）

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