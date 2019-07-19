警方将京都动漫工作室大火定性为纵火杀人案

新华社日本京都7月19日电（记者郭丹）日本京都府警搜查本部19日宣布，已将京都动漫工作室大火定性为纵火杀人案。建筑物内部构造、火势蔓延速度快等因素造成重大伤亡。

这是7月19日在日本京都拍摄的大火后的京都动画第一工作室。新华社记者杜潇逸摄

据警方通报，这起纵火杀人案的嫌疑犯是一位名叫青叶真司的41岁男子。该男子于当地时间18日上午10点35分左右纵火，当时工作室内共有74人在工作。大火造成33人死亡、36人受伤（含嫌犯在内），仅有6人成功脱险。

死者中，28人因为一氧化碳中毒死亡，另有5人烧伤严重。伤者中，有16人住院，其中4人目前重度昏迷。

记者当地时间19日上午9时抵达时，现场仍有强烈刺鼻的烧焦味道，警方正在建筑物内认真搜查。记者看到，事发建筑物内有一个较大的从一楼通往三楼的旋转楼梯。京都市消防局称，这种构造导致火苗非常容易上窜。另据日媒报道，日本防灾系统研究所的山村武彦所长分析，火灾发生后形成大量浓烟，火势蔓延速度非常快，这些因素都造成重大伤亡。

7月19日，在日本京都，京都府警察署本部长植田秀人在纵火杀人案现场附近接受记者采访。新华社记者杜潇逸摄

据京都府警察署介绍，目前已经成立了100人的专项调查组负责对事故原因等情况进行调查。

京都府警察署本部长植田秀人视察现场时表示：“这次事件是从未发生过的不可饶恕的犯罪，将全力就事件动机、背景等进行调查，一有消息将立刻通知遇难者家属、伤者及相关人士。”

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