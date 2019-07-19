中国领馆提醒在澳中国公民谨防电信诈骗活动

新华社悉尼7月19日电（陈宇）中国驻布里斯班总领事馆19日提醒在澳大利亚的中国公民要谨防近期高发的电信诈骗，遇到可疑情况及时与当地警方或使领馆联系。

总领馆援引澳警方近日发布的公告说，这些诈骗活动的特点是冒充中澳两国政府机构或物流公司，通过电话或短信联系受害人进行讹诈。

澳警方说，澳相关部门不会在电话中要求民众提供个人信息，不会要求民众“花钱消灾”，也不会在电话中要求民众通过比特币、iTunes、Google Play的电子代金卡或是电汇来支付罚款。中国政府相关机构不会在电话中就法律案件提供建议或要求验证个人身份信息。

总领馆提醒民众，在碰到疑似诈骗电话后不要应答或按短信要求直接回拨对方，可在挂断电话后再向相关机构官方号码去电核实并及时联系当地警方或使领馆。如怀疑个人身份信息被盗用，也可联系澳国家身份和网络支持服务（IDCARE）寻求帮助。

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