土耳其空袭伊拉克境内库尔德武装

新华社安卡拉7月19日电（记者秦彦洋 施春）土耳其国防部19日发表声明说，土耳其空军当天对伊拉克境内库尔德武装展开大规模空袭。此举被认为是土方对外交官遇袭事件的回应。

声明说，土空军出动战斗机和无人机，向伊拉克北部库尔德工人党武装目标开火，摧毁大量武器库和掩体。空袭行动只针对恐怖分子，尽最大努力避免平民伤亡。

土耳其舆论认为，此次大规模空袭是对土外交官在伊拉克库尔德自治区（库区）遇袭事件的回应。一名土耳其外交官17日在库区首府埃尔比勒市的一家餐馆遭遇武装袭击身亡。土方对此予以强烈谴责，要求伊拉克方面尽快查出凶手身份。

截至目前，袭击者身份尚不明确。但一些分析人士认为，这一事件可能与库尔德工人党有关。

库尔德工人党成立于1979年，寻求通过武力在土耳其、伊拉克、伊朗、叙利亚等国交界处的库尔德人聚居区建立独立的库尔德国家，其武装人员集中在伊拉克北部和叙利亚北部。土耳其政府视库尔德工人党为土国家安全的重大威胁，将其列为恐怖组织。今年5月以来，土耳其在伊拉克北部发起新一轮军事行动，加大对库尔德工人党的打击力度。

(责编：燕勐、杨牧)