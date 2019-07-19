一名韩国男子在日本驻韩大使馆附近焚车身亡

新华社首尔7月19日电（记者耿学鹏 田明）韩国警方19日说，一名韩国男子当天凌晨驾车至日本驻首尔大使馆附近，从车内点火焚车身亡。
警方发布的信息显示，这名金姓男子78岁，19日凌晨3时20分左右驾车停在日本驻首尔大使馆入口处附近的人行道上，随后在汽车内纵火。大火约10分钟后被扑灭，重度烧伤的男子被送往附近医院后不治身亡。
据韩国媒体报道，这名男子曾打电话给友人称，因为对日本不满而计划纵火。这名男子的家人还告诉警方，男子的岳父曾在二战时期被日本强征为劳工。
日本政府本月初宣布对出口韩国的三种半导体产业原材料加强管制。韩方指责日本因韩国最高法院判处日企赔偿二战时期强征劳工案采取“经济报复”。
韩国民调机构近日发布的调查结果显示，对日本“持好感”的韩国受访者只有12%，是相关调查开展28年来的最低值。77%的韩国受访者“对日本没有好感”。同时，超过半数受访者称参加了目前在韩国掀起的“抵制日货”活动。
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