专家学者热议习近平外交思想：构建人类命运共同体 契合人类共同发展愿景

新华网北京7月19日电（张茵 苗明媚）习近平外交思想理论研讨会近日在京举行，与会专家学者进行了深入研讨，一致认为，构建人类命运共同体，将中国梦与世界梦相融相通，契合人类共同发展的愿景，体现了为世界谋大同的中国理念。

7月11日，“习近平外交思想理论研讨会”在京举行。新华网 苗明媚 摄

顺应时代潮流，反映人民期待

中国人民大学党委书记靳诺表示，人类命运共同体理念是习近平外交思想的重要组成部分，它符合马克思主义关于解放和造福全人类的宗旨，闪烁着马克思主义关于世界历史发展必然规律的智慧光芒。

南开大学全球问题研究所所长吴志成认为，习近平外交思想科学把握当今国际形势新变化，深刻思考人类发展前途命运，提出推动构建人类命运共同体，是顺应世界命运应由各国共同掌握、国际规则应由各国共同书写、全球事务应由各国共同治理、发展成果应由各国共同分享的时代潮流和人民期待。

展现责任担当，为世界谋大同

外交学院副院长王帆说，习近平外交思想的一个突出亮点就是强调中国要为人类作出重要贡献。中国在实现中华民族伟大复兴梦想的历史进程中，始终不忘构建人类命运共同体这一时代命题、国际使命，以自身发展促进世界共同繁荣。这体现了中国为世界谋大同的崇高理想，彰显出中国为人类作出更大贡献的情怀与担当。

中国人民大学国际关系学院原院长李景治表示，中国共产党始终把为人类作出新的更大的贡献作为自己的使命。习近平外交思想倡导推动构建人类命运共同体，把共产党人的使命与社会主义国家的外交实践紧密结合起来，这是很大的贡献。

描绘发展蓝图，指明前进方向

中国社会科学院原副院长李慎明说，人类命运共同体把中国梦与世界梦巧妙衔接，契合人类共同发展的前景。正确认识构建人类命运共同体的内涵，对深刻领会习近平外交思想具有重要意义。

西南财经大学马克思主义学院副院长刘世强表示，习近平外交思想的价值理念是推动构建人类命运共同体，这个方案不仅指出了人类社会未来的走向，还指明了路径，那就是要构建一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容的世界。

此次研讨会由中共中央对外联络部与光明日报社联合举办。

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