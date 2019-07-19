菲律宾中部发生严重车祸致11人死亡

新华社马尼拉7月19日电（记者袁梦晨 杨柯）菲律宾中部19日发生一起重大交通事故，造成11名小学生死亡，另有多人受伤。
据菲律宾媒体报道，当地时间19日上午7时左右，在菲律宾宿务岛南部，一辆行驶在山路上的小型货车失控坠入悬崖。事故造成11名年龄在10岁至12岁之间的小学生死亡，另有多名学生受伤，被送往当地医院救治，事故原因正在调查中。
据悉，事发前，这些小学生正搭乘这辆货车前往附近一个城镇参加教育部门组织的一场活动。
在菲律宾山区，人们在卡车翻斗内装上长条凳，将货车改装为客车的情况很常见。由于路况较差以及车辆疏于保养等因素，交通事故时有发生。
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