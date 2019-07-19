俄测试运用人工智能的察打作战系统

新华社莫斯科7月18日电 俄军日前在该国西南部里海水域及沿岸演习时测试了一套“侦察-打击”作战系统，该系统运用人工智能自动指挥子系统和通用情报网络，统一协调指挥海陆空作战单位。

据俄红星电视台网站报道，约1500名俄里海分舰队军人和35艘舰船参加了此次演习。在演习中，各类军机、舰船和海军陆战队通过多种侦察手段获得的情报，会近乎实时地由通用网络传给指挥部、军机飞行员和舰上武器操控班组。

以海军陆战队为例，其侦察兵施放的无人机在发现并识别敌目标后，该目标的方位坐标和其他参数会显示在侦察兵的可穿戴笔记本电脑屏上。此后这些情报会上网，由参演各兵种共享。

据俄专家介绍，在通用情报网上的各种信息汇总到指挥部的自动指挥子系统后，该子系统会运用人工智能协助分析情报，进而建议指挥员下令使用何种武器来消灭被侦察到的敌方人员和装备。

在此次演习中，指挥员经上述决策过程下达攻击命令后，数艘俄战舰通过电脑推演模拟发射“宝石”反舰巡航导弹和可攻击陆地、海上目标的“口径”巡航导弹。

在实战中，多种海陆空武器可在这套“侦察-打击”作战系统指挥下协同攻敌。在完成攻击后，无人机还会拍摄敌目标被毁状况，供指挥部评估战果。

据悉，尽管此次演习未发射实弹，但仍然测试并证实了“侦察-打击”作战系统的功效。这次军演中从发现敌情到清除目标的时间间隔没有被披露，但不久前俄军在南乌拉尔地区用这一作战系统和非高精度打击武器演习时，上述时间间隔不超过三四分钟。

俄《祖国武库》杂志主编穆拉霍夫斯基评论说，上述“侦察-打击”作战系统所依托的通用情报网络和自动指挥子系统，可使指挥员更好地了解战场情况，大幅缩短决策时间，有利于掌握战场主动权。

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