美国新型战机F-35A首次降落立陶宛

新华社维尔纽斯7月18日电（记者郭明芳）美国两架新型战机F-35A18日首次降落立陶宛北部希奥利艾空军基地，参加该地区由美国主导的一场防空演习。

据立陶宛国防部发布的消息，这是该款战机首次降落立陶宛，两架战机在希奥利艾空军基地加油后，起飞参加在立陶宛空域的演习训练项目。

美军驻德国拉姆施泰因空军基地的指挥官贾森·特里上校在希奥利艾空军基地对当地记者说，美国将与盟友合作，遵守对《北大西洋公约》第五条即集体防御条款的承诺。

另据波罗的海通讯社援引立陶宛国防部长雷蒙达斯·卡罗布利斯的话报道，首次举行此类防空演习，等同于发出了强烈信号，即美国准备迅速应对安全局势的变化，如有必要愿意帮助加强波罗的海国家的防御。

防空是立陶宛防务中最薄弱环节。上个月，立陶宛新总统吉塔纳斯·瑙塞达敦促北约加强立陶宛的防空能力。

由于波罗的海三国没有战斗机，这三国在2004年加入北约后，其领空一直由北约国家空军轮流负责巡逻。

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