俄罗斯再次对谷歌处以罚款

新华社莫斯科7月18日电（记者张骁）俄罗斯联邦电信、信息技术和大众传媒监管局网站18日发布消息说，该局对美国谷歌公司处以70万卢布（约合11150美元）罚款。
消息说，因谷歌公司违反俄罗斯法律，未从搜索结果中删除非法信息，俄联邦电信、信息技术和大众传媒监管局对谷歌处以70万卢布罚款。
俄罗斯法律规定，自2018年10月1日起，进入俄市场的搜索引擎必须接受一份俄官方禁止的网页目录，并屏蔽目录内的所有搜索结果。如违反该法律规定，将被处以50万至70万卢布罚款。
去年12月，俄联邦电信、信息技术和大众传媒监管局宣布对谷歌公司处以50万卢布（约合7647美元）罚款，作为对其拒绝接受被禁网页目录且未屏蔽被禁信息的处罚。今年2月，俄方表示谷歌公司已向俄当局缴纳50万卢布罚款。
朱应鹿: 过尽千帆终不悔 归来盛世初心偿 朱应鹿曾出任中国驻突尼斯、巴勒斯坦、埃及以及挪威大使。近日，他向人民网讲述了他44年外交生涯中，与新中国一起成长的“酸甜苦辣”。【详细】
外交部发言人一周观点撷英：我不是你的朗读者 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，伊核问题、中美同意重启经贸磋商、非洲大陆自贸区建设正式启动受到国际社会和媒体广泛关注。同时，针对美国批准对台22亿元军售、美方一再干预香港事务，22国批评中国新疆政策等问题，我外交部发言人也进行了严词回应。下面让我们一起回顾本周外交部记者会上的精彩瞬间。 【详细】