俄罗斯再次对谷歌处以罚款

新华社莫斯科7月18日电（记者张骁）俄罗斯联邦电信、信息技术和大众传媒监管局网站18日发布消息说，该局对美国谷歌公司处以70万卢布（约合11150美元）罚款。

消息说，因谷歌公司违反俄罗斯法律，未从搜索结果中删除非法信息，俄联邦电信、信息技术和大众传媒监管局对谷歌处以70万卢布罚款。

俄罗斯法律规定，自2018年10月1日起，进入俄市场的搜索引擎必须接受一份俄官方禁止的网页目录，并屏蔽目录内的所有搜索结果。如违反该法律规定，将被处以50万至70万卢布罚款。

去年12月，俄联邦电信、信息技术和大众传媒监管局宣布对谷歌公司处以50万卢布（约合7647美元）罚款，作为对其拒绝接受被禁网页目录且未屏蔽被禁信息的处罚。今年2月，俄方表示谷歌公司已向俄当局缴纳50万卢布罚款。

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