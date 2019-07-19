流媒体市场竞争激烈 奈飞美国用户近十年首次减少

美国流媒体巨头奈飞公司说，订阅奈飞的美国用户数量近十年来首次减少。

奈飞说，今年第二季度末，美国订阅用户比第一季度末减少13万。这一消息致使奈飞股票价格在17日盘后交易下跌超过11%。不过，奈飞股价的涨幅今年迄今依然达到两位数。

从全球范围看，奈飞第二季度新增270万用户，远低于原先预测的500万用户，同样低于2018年第二季度增加的550万用户。

奈飞增速放缓，正值亚马逊公司、华特迪士尼公司、苹果公司、康卡斯特公司等美国商业巨头进军或准备进军流媒体市场，形成激烈竞争格局。华尔街分析师称这一局面是“流媒体之战”。

一些竞争对手开始从奈飞抢走内容，包括奈飞平台上最受欢迎的《办公室》和《老友记》。

奈飞淡化即将失去上述两部最受欢迎老剧的影响，告诉股东将花更多经费投入原创内容，“我们的会员将转变并欣赏其他优质内容”。奈飞去年投入数十亿美元开发原创内容、扩张国际市场，预估今年仍有相当规模资金投入。

尽管第二季度美国用户数量减少，奈飞依然是在美国占主导地位的流媒体平台，拥有超过6000万美国用户和9150万国际用户。奈飞首席执行官里德·黑斯廷斯在视频会议中说，相比新来的竞争者，奈飞处于优势地位。首席内容官特德·萨兰多斯说：“我们的用户渗透率和受众到达率创新高。”

奈飞正在侵蚀传统广播电视的市场份额。越来越多的观众舍弃传统广播电视渠道，希望在流媒体平台观看到即时更新的节目。

奈飞1997年在美国加利福尼亚州创建，原先是美国最大在线DVD租赁服务商，2007年开始涉足流媒体业务。奈飞近5年大力打造原创剧，推出《纸牌屋》《王冠》《黑镜》等一系列口碑不错的作品，吸引大批新用户。（卜晓明）（新华社专特稿）

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