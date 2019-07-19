马达加斯加总理辞职 政府将重组

新华社塔那那利佛7月18日电（记者文浩）马达加斯加总统府18日发布公报说，总统拉乔利纳当天批准了总理恩蔡及其政府递交的辞呈，并将进行政府重组。

公报说，拉乔利纳接受了恩蔡及其政府当天提交的辞职申请，并要求现任政府全体成员留任至新政府组成。

根据马达加斯加宪法，马国民议会将推荐下一任总理人选并交由总统定夺。

今年1月21日，拉乔利纳根据议会的推荐提名，任命恩蔡为新一届政府总理并委托其组建新政府。当月25日，拉乔利纳在新政府组成仪式上表示，将在6个月的试用期内评价新政府成员的履职能力，然后根据其表现对政府组成做进一步调整。

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