8名“伊斯兰国”武装分子在伊拉克被打死

新华社巴格达7月18日电（记者张淼）伊拉克军方18日说，伊拉克安全部队和美国主导的打击极端组织“伊斯兰国”国际联盟当天分别在伊拉克东部迪亚拉省和北部尼尼微省发起军事行动，共打死8名“伊斯兰国”武装分子。

伊拉克联合行动指挥部发表声明说，根据伊拉克军方提供的准确情报，国际联盟当天出动飞机摧毁了尼尼微省靠近叙利亚边界的拜阿季地区一处“伊斯兰国”据点，打死6名武装分子。

此外，伊拉克安全部队和什叶派民兵武装当天在迪亚拉省贾劳拉市附近的农村地区发动伏击，打死2名“伊斯兰国”武装分子，打伤4人。

2017年12月，伊拉克宣布取得打击“伊斯兰国”的历史性胜利，但目前伊境内仍有一些极端分子残余，伺机发动袭击。

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