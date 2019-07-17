“春蕾计划”青春期教育举行暑期安全课堂

暑期将至，中国儿童少年基金会“春蕾计划”青春期教育项目7月16日在河北省张家口市赤城县开展了暑期安全课堂公益活动。

北京市京师律师事务所公共法律服务事务部主任陈亮律师，为四百余名青春期女童及其家长带来一堂《女童自护和暑期安全》主题公开课。

中国儿童少年基金会秘书长朱锡生表示：“此项活动是 ‘守护童年’大学生暑期牵手共成长行动后，中国儿童少年基金会围绕‘关爱儿童、服务社会’开展的暑期主题活动。希望通过专家的权威分享,提醒广大同学和家长充分重视暑期安全问题，帮助孩子提升自身的安全风险意识和自护能力，养成良好习惯，度过一个健康、安全、文明、快乐的假期。”

陈亮律师结合多年从业经验及科普心得，直观生动地从女童保护、暑期安全、校园霸凌等方面向孩子和家长们进行科普宣教，以增强孩子们的自我保护意识和能力，提升家长对于青春期安全教育的重视程度。

围绕社会上一些事件，陈亮律师教会孩子们如何进行有效自护，同时也提醒家长要教育和引导孩子正确预防和应对各类事件。针对暑期高发的安全事故，陈亮律师也进行了详细的分析，向孩子们传达假期生活中保护自身安全的方法。他从交通安全、上网安全、人身安全等方面结合真实案例，提示孩子和家长们暑期生活中可能存在的危险，提醒他们“防患于未然”，安全而又快乐地度过暑期生活。

课堂上，孩子和家长深受触动。有的孩子分享了在课堂上学到的“溺水时自救方法”，有的孩子牢记了“一停、二看、三通过”的过马路安全法则，有的则表示通过这堂课学会了区分校园霸凌行为。绝大多数家长都表达了对青春期教育知识的迫切需求，有家长提到在孩子的成长过程中，家庭教育和学校教育承担着不同的角色，家长理应承担起这方面的教育职责，但往往并不知道该如何去做。家长们纷纷表示希望可以举办更多有关女童保护、青春期教育话题的讲座，持续输出权威、专业、系统化的青春期教育知识，普及给更多家长，为青春期孩子的阳光成长保驾护航。

(责编：马靓辉(实习生)、常红)