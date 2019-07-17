克兰普－卡伦鲍尔出任德国防长

新华社柏林7月17日电（记者张远 任珂）德国执政党基督教民主联盟（基民盟）主席安妮格雷特·克兰普－卡伦鲍尔17日出任德国国防部长，接替当选下届欧盟委员会主席的乌尔苏拉·冯德莱恩。

克兰普－卡伦鲍尔当天在德国总统府接受任命书。总理默克尔、冯德莱恩以及联邦参议院第一副议长米歇尔·穆勒出席任命仪式。

穆勒表示，政府任命了“一名对国家安全有重大责任的官员”。他说，德国需要强大的军队，联邦国防军需要政治上与社会上的支持。

本月15日，冯德莱恩宣布辞去防长一职，16日当选下届欧盟委员会主席。

克兰普－卡伦鲍尔现年56岁，曾担任萨尔州议员、州部长和州长。去年12月，克兰普－卡伦鲍尔接替默克尔成为基民盟主席，德国舆论广泛将她视作默克尔的总理“接班人”。

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