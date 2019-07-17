世贸组织裁决美国对华部分反补贴措施仍违规

新华社日内瓦7月16日电（记者凌馨）世界贸易组织16日发布上诉机构报告，裁决美国未完全履行2014年世贸组织裁决结果，其对中国进口商品实施的部分反补贴措施仍违反世贸组织相关规定。

上诉机构支持了2018年3月发布的专家组报告裁决结果，裁定美方针对中国生产的油井管、太阳能电池板等产品实施的11起反补贴措施违反《补贴与反补贴措施协定》相关规定。

针对美方在针对中国相关产品展开的反补贴调查中，以“价格扭曲”为由拒绝使用中国本土价格而使用第三国价格计算补贴幅度的做法，报告表示，美国商务部并未充分证明相关产品的中国本土价格因政府干预等行为产生“扭曲”后果。

中国商务部新闻发言人16日表示，本案原审专家组和上诉机构均已裁定美国涉案反补贴措施违反世贸规则，要求美方纠正其违规措施。但令人遗憾的是，美方在执行世贸裁决过程中仍继续使用违规做法。上诉机构的裁决再次证明，美方违反世贸规则、一再滥用贸易救济措施，严重损害了国际贸易环境的公平公正性。

发言人说，近年来，美国对中国产品滥用反补贴措施，对中国产品正常对美出口构成严重阻碍。美方涉案反补贴措施已多次被世贸组织裁决违反多边规则。中方敦促美方立即采取切实行动，纠正在对华反补贴调查中的错误做法，为中美两国企业营造公平稳定的国际贸易环境。

世贸组织规定，如果败诉方在确定的合理执行限期内未执行裁决或建议，而且在该合理期限后20天内争议双方仍未就补偿达成协议，胜诉方可以请求世贸组织争端解决机构授权实施贸易报复措施。

2012年5月，中国就美国对华油井管、铜版纸、钢制轮毂等22类产品反补贴措施在世贸组织提起诉讼。2014年，世贸组织专家组和上诉机构先后裁定美国相关措施违反世贸规则。2018年3月，世贸组织专家组报告裁决，美方仍未完全纠正其违规做法，其措施仍不符合世贸组织相关规定。

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