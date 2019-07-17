古特雷斯呼吁各国走公平与包容的发展道路

新华社联合国7月16日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯16日呼吁，各国在实现2030年可持续发展目标的过程中，应走公平与包容的发展道路。

古特雷斯当天在联合国可持续发展高级别政治论坛部长级会议上表示，经过多年努力之后，2030年可持续发展目标的落实情况仍落后于规划，全球情况不容乐观。他呼吁会员国从可持续发展融资、应对气候变化、有序移民以及预防冲突等方面着手，践行“不让任何一个人掉队”原则。

古特雷斯说，虽然极端贫困率正在下降，但下降速度还不足以达到在2030年实现消除贫困的目标。他还对不平等现象加剧、社会保障缺乏、性别歧视、移民和难民等问题表示担忧。

谈到气候变化时，古特雷斯说，全球应对行动的步伐落后于气候变化的速度，2015年至2019年将是有记录以来最热的5年，海平面上升的速度也在加快。毫无疑问，“受影响最严重的将是那些最为贫穷和脆弱的国家和百姓”。他呼吁各国为绿色气候基金注资，发达国家应落实到2020年每年提供和动员1000亿美元资金的承诺。

联合国可持续发展高级别政治论坛每年举行一次。今年的论坛于9日至18日在纽约联合国总部举行，主题为“赋予人民权能，确保包容与平等”，共有近50个国家提交自愿国别陈述，各国共同审议有关教育、就业、减少不平等、气候行动等有关目标的落实情况。

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