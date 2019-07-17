特朗普称美国将不向土耳其出售F-35战机

新华社华盛顿7月16日电（记者刘晨 刘品然）美国总统特朗普16日表示，鉴于土耳其已从俄罗斯购买S-400防空导弹系统，美方将不向土出售其预订的逾百架F-35战机。

特朗普当天在白宫对记者作出上述表示。他说，当前美土间因后者从俄方购买S-400系统而产生的问题“很复杂”“很棘手”。他将此事归咎于前任奥巴马政府，称因当时的美国政府拒绝向土耳其出售“爱国者”导弹系统，才令土耳其转投俄罗斯怀抱。

根据美国法律，土耳其从俄购买S-400系统已构成被美国制裁的条件。当被记者问及美国是否会制裁土耳其时，特朗普并未正面回答，只表示目前美方正与土耳其就此事进行沟通。

土耳其2017年与俄罗斯签订协议，购买4套S-400防空导弹系统。美国等北约国家多次警告土耳其不要购买这一俄制系统，认为该系统无法与北约武器系统兼容，且可能有助于俄方定位及追踪美国及盟国的F-35战机。土方则坚持履行与俄方合同。土国防部本月12日发表声明说，S-400防空导弹系统首批设备已运抵安卡拉。

特朗普在2017年8月签署一项针对俄罗斯等国的制裁法案，该法案列出一份被认为代表俄罗斯情报或防务部门的个人及实体名单。法案规定，任何在知情情况下与名单上的个人或实体进行“重大交易”者都将被美方制裁。

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