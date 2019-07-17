商务部：敦促美方纠正在对华反补贴调查中的错误做法

新华社北京7月17日电（记者于佳欣）记者17日从商务部获悉，商务部新闻发言人于16日晚就世贸组织发布中国诉美反补贴措施案执行之诉上诉机构报告发表谈话，敦促美方立即采取切实行动，纠正在对华反补贴调查中的错误做法。

日内瓦时间7月16日，世贸组织公布了中国诉美国反补贴措施案（DS437）执行之诉上诉机构报告，裁决美方涉案11起反补贴措施违反世贸规则。

发言人表示，本案原审专家组和上诉机构均已裁定美国涉案反补贴措施违反世贸规则，要求美方纠正其违规措施。但令人遗憾的是，美方在执行世贸裁决过程中仍继续使用违规做法。上诉机构的裁决再次证明，美方违反世贸规则、一再滥用贸易救济措施，严重损害了国际贸易环境的公平公正性。

发言人说，中方一贯尊重多边贸易规则，反对滥用贸易救济措施的做法。中方提起执行之诉，是为了维护自身的合法权益，也是为了维护多边贸易体制的权威性和规则的严肃性。

据悉，近年来，美国对中国产品滥用反补贴措施，对中国产品正常对美出口构成严重阻碍。美方涉案反补贴措施已多次被世贸组织裁决违反多边规则。

发言人表示，中方敦促美方立即采取切实行动，纠正在对华反补贴调查中的错误做法，为中美两国企业营造公平稳定的国际贸易环境。

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