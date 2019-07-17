乌克兰说乌俄将在未来一个月内交换被扣人员

新华社基辅7月16日电（记者陈俊锋）乌克兰总统办公室副主任普里斯泰科16日在基辅说，乌克兰和俄罗斯日前在法国巴黎达成协议，两国将在未来一个月内交换被扣人员，其中包括去年11月在刻赤海峡危机中被俄方扣押的24名乌海军官兵。

普里斯泰科当天在基辅召开的记者会上说，这一协议是12日在巴黎举行的“诺曼底四方”（法国、德国、乌克兰、俄罗斯）框架内的代表会议上达成的，会上没有商定交换被扣人员的时间、地点、人数等具体问题，乌克兰问题三方联络小组（乌克兰、欧安组织、俄罗斯）下属的人道主义分小组将负责讨论这些细节。

另据乌通社16日报道，乌方谈判代表杰尼索娃当天在俄首都莫斯科同俄方代表莫斯卡利科娃互换了交换人员清单。杰尼索娃透露说，俄方提供的清单中包括去年11月在刻赤海峡危机中被俄方扣押的24名乌海军官兵。

本月11日，泽连斯基自就任乌克兰总统以来首次同俄总统普京通电话，双方就顿巴斯冲突问题交换意见，并讨论了交换双方扣押人员等事宜。

2014年4月，乌克兰东部顿巴斯地区（包括顿涅茨克州和卢甘斯克州）爆发乌政府军和民间武装间的大规模冲突。经国际社会斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在明斯克达成停火协议，大规模武装冲突得到控制，但零星交火事件至今。

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