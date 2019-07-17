足球流氓作乱 法国国庆日警方逮捕200多人

14日是法国国庆日。为庆祝阿尔及利亚国家足球队闯入非洲国家杯足球赛决赛，一些身处法国的球迷欣喜若狂、得意忘形，乃至制造骚乱、破坏治安，甚至与警察冲突，促使法国警方逮捕200多人。

【乐极生悲】

非洲杯足球赛半决赛14日在埃及首都开罗举行，阿尔及利亚队击败尼日利亚队，晋级决赛。这一消息令不少身处法国的阿尔及利亚队球迷兴奋不已。

法国曾经殖民统治阿尔及利亚。法国国内有不少阿尔及利亚移民。

法国内政部确认，282人14日晚因骚乱落网，“绝大多数”是足球流氓，其中一些人在庆祝国庆日的场合遭逮捕。

一些球迷和警察在法国首都巴黎香榭丽舍大街发生冲突，大约50人被捕。法新社15日报道，这条知名大道当天早晨随处可见破损的自行车和电动车。

巴黎警方说，非洲杯半决赛以后，大约200人因危险驾驶受到处罚。

马赛和里昂发生类似骚乱。在南部城市马赛，警方试图阻止球迷在老港口庆祝。一些人避开警方，在一处历史遗迹附近乱扔东西，遭警方阻止，后与警察发生冲突，致8名警察受轻伤。在东部城市里昂，20多辆汽车一夜间遭焚毁。

内政部长克里斯托夫·卡斯塔内15日对警察和消防员应对迅速予以肯定。

【并非首次】

阿尔及利亚足球队参加国际比赛，不时触发移居法国的阿尔及利亚球迷骚乱。

2014年巴西足球世界杯比赛期间，一些阿尔及利亚球迷庆祝球队晋级时发生骚乱，促使法国多座城市在阿尔及利亚队比赛以前部署更多警力。

阿尔及利亚队本月11日晋级非洲杯半决赛，法国境内44人因破坏治安遭逮捕。一些足球流氓在巴黎抢劫商店。在南部城市蒙彼利埃，一名球迷得意忘形、开快车并且失去对车辆的控制，导致车辆撞上行人，致死一名女子、重伤她的孩子。

持反移民立场的法国极右翼政党国民联盟发言人塞巴斯蒂安·舍尼说，国庆日骚乱令法国“蒙羞”，“他们的胜利就是我们的噩梦，无论阿尔及利亚足球队什么时候比赛，都会招致麻烦”。（杜鹃）（新华社专特稿）

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