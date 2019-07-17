也门胡塞武装使用无人机袭击沙特境内目标

新华社科威特城7月16日电（记者聂云鹏 王薇）萨那消息：也门胡塞武装16日说，该武装当天使用无人机袭击了沙特阿拉伯境内多个目标。

也门胡塞武装部队发言人叶海亚·萨里阿发表声明说，该武装当天使用数架载有炸弹的无人机对沙特南部吉赞省机场和西南部阿西尔省海米斯穆谢特市的哈立德国王空军基地发动攻击，袭击了机场和空军基地的机库及其他军事设施，导致该机场和空军基地的空中交通中断。

沙特领导的多国联军发言人图尔基16日通过沙特通讯社发表声明说，多国联军当天拦截并击落也门胡塞武装袭击沙特境内目标的3架无人机。声明说无人机袭击了沙特南部城市吉赞和艾卜哈的民用设施，但未透露是否有人员伤亡。

2014年9月，胡塞武装夺取也门首都萨那，后占领也门南部地区，迫使总统哈迪前往沙特避难。2015年3月，沙特等国针对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。此后，胡塞武装不时向沙特境内目标发动导弹等袭击。

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