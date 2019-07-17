海外分析人士看好中国经济企稳向好

新华社北京7月16日电中国国家统计局近日发布的中国经济“半年报”显示，上半年中国经济同比增长6.3%，延续总体平稳、稳中有进态势。不少国外专家及业界人士表示，尽管外部不确定性增加，但中国经济依然保持稳健，继续为世界经济提供动力。

德国科隆经济研究所经济学家克里斯蒂安·鲁舍表示，贸易摩擦、英国“脱欧”、中东地区紧张局势升级等外部不确定性给世界经济发展造成不良影响，但中国经济在此背景下仍能实现超过6%的增长，态势十分积极。

2019年4月9日，工人在位于吉林长春的一汽红旗总装车间内进行车辆静检作业。（新华社记者许畅摄）

德国贝塔斯曼基金会经济学家蒂斯·彼得森也认为，中国经济依然保持较高增速，在全球经济中的份额将继续上升。

肯尼亚中非问题专家阿德希尔·卡文斯强调，在贸易保护主义逆风扰动全球经济的大环境下，中国将继续发挥全球经济增长引擎的作用。

具体来看，中国一季度经济同比增长6.4%，二季度增长6.2%。虽然这样的增速和十年前相比低了很多，但美国铭基亚洲公司投资策略分析师安迪·罗思曼认为，如今中国经济总量比十年前大得多，因此虽然增长率下降但经济增量则比过去要大得多。

罗思曼说，占经济比重很大的消费和服务仍然健康发展，就业市场保持稳定，中国仍是世界上最好的消费市场。

2019年6月27日，伟祥生态农业有限公司工作人员给一批即将销往上海的有机南瓜贴上农产品二维码。（新华社记者徐昱摄）

悉尼科技大学澳中关系研究院执行院长詹姆斯·劳伦斯森说，受国内需求推动，中国服务业仍表现出强劲增长。

俄罗斯高等经济学院东方学教研室主任阿列克谢·马斯洛夫认为，中国正处于出口结构转型升级阶段，在过渡阶段经济增速缓慢下降符合预期。中国政府采取减税降费、支持高科技企业发展等措施，有助于激活国内市场，有利于经济增长。

日本经济新闻网的分析认为，虽然从同比数据来看，中国经济第二季度增速较第一季度放缓，但如果按日本和其他发达国家习惯的环比折年率统计方法来看，中国第二季度经济增速其实较第一季度更快。

不少分析人士还更看重6月中国经济出现的积极变化。数据显示，6月份中国规模以上工业增加值增速比5月加快1.3个百分点，服务业也保持较快增长。

2017年8月28日，位于江苏省南京市的苏宁全国首家“无人店”内，商店电脑系统为消费者智能推荐商品。（新华社记者李雨泽摄）

美国普赖斯期货集团市场分析师菲尔·弗林表示，6月中国经济各项数据明显好于市场预期，显示中国经济正在企稳。

美国市场研究机构高频经济信息社创始人兼首席国际经济学家卡尔·魏因贝格表示，看待中国经济发展时，应更重视6月的宏观经济改善势头，这体现了更加积极的变化趋势。

劳伦斯森表示，中国政府坚持以市场为导向的改革，中国的长期经济前景是积极的。（参与记者：刘春燕、熊茂伶、张骁、朱晟、刘亚南、丁蕾、孙晓玲、杨晓静、王文迪、郝亚琳）

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